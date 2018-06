Empfehlung - Erneut Fipronil auf Hof in Tilligte entdeckt

Tilligte Für den Betreiber des vor den Toren Denekamps gelegenen Hühnerhofes kommt die erneute Räumung einer wirtschaftlichen Katastrophe gleich. Vor neun Monaten hatte Jos Kienhuis bereits zu Beginn der Fipronil-Affäre sämtliche Legehennen verloren. Auch Mitte August war in den Eiern des Tilligter Betriebes das verbotene Insektizid entdeckt worden. Fipronil wurde von einem niederländischen Unternehmen verbotenerweise zur Bekämpfung von Blutläusen in Hühnerställen angewendet. Dutzende von Betrieben in den Niederlanden, Belgien und auch in der Grafschaft Bentheim waren unwissentlich betroffen (die GN berichteten).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/web-artikel-238095.html