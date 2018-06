Empfehlung - Grenzüberschreitendes Polizeiteam besteht seit zehn Jahren

dpa/lni Osnabrück/Bad BENTHEIM. Ein Paradebeispiel europäischer Zusammenarbeit feiert ein kleines Jubiläum: Seit zehn Jahren fahren in der deutsch-niederländischen Grenzregion zwischen Münsterland und Emsland Polizeibeamte aus beiden Staaten gemeinsam Streife. Am 1. Juni 2008 war der Start für das EU-Projekt „Grenzüberschreitendes Polizeiteam“, sagte der Sprecher der federführenden Polizeidirektion Osnabrück, Marco Ellermann, am Donnerstag. Insgesamt fünf Behörden sind an dem Projekt beteiligt – neben der Polizeidirektion Osnabück auch die Bundespolizeidirektion Hannover, die Kreispolizeibehörde Borken im Münsterland, die Koninklijke Marechaussee und die Politieeenheid Oost. 20 Polizisten sind im Team. Auch wenn es inzwischen weitere binationale Polizeiteams entlang der Grenze gebe, so groß wie in Bad Bentheim sei kein anderes, sagte Ellermann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/web-artikel-237935.html