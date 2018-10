Empfehlung - Wanderroute entlang ehemaliger holländischer Zugverbindung

Denekamp Am 18. Juli 1903 wurde der Personen- und Güterverkehr auf der Schiene zwischen Oldenzaal und Denekamp aufgenommen. Über diese Zugverbindung sollten Arbeiter und Waren von und zu den Textilfabriken in der Twente transportiert werden. Ursprünglich war auch eine Weiterführung der Trasse bis Nordhorn geplant. Dazu kam es aber nicht. Und auch die Pläne für einen Anschluss der Zugverbindung mit Ootmarsum, Tubbergen und Almelo verschwanden schon bald wieder in der Schublade.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/wanderroute-entlang-ehemaliger-hollaendischer-zugverbindung-260410.html