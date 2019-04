Empfehlung - Waldbrandgefahr: Keine Osterfeuer in Enschede

Enschede Dieses Verbot hat natürlich Auswirkungen auf die geplanten Osterfeuer in der Gemeinde Enschede und den zugehörigen Dörfern. Weil die höchste Stufe der Waldbrandgefahr, in den Niederlanden „Fase 2“ genannt, ausgerufen wurde, untersagt die Gemeinde Enschede in diesem Jahr das Entfachen von Osterfeuern. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/waldbrandgefahr-keine-osterfeuer-in-enschede-292999.html