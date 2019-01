Empfehlung - Vierfach-Mord in Enschede: Mutmaßliche Waffenhändler in Haft

Enschede Im Fall des Vierfach-Mordes im November 2018 in Enschede hat es offenbar zwei weitere Festnahmen gegeben. Wie die Zeitung „Twentsche Courant/Tubantia“ berichtete, nahm die niederländische Polizei in der Ortschaft Sankt Willebrord in der Provinz Brabant einen 71-jährigen Mann und seinen 32-jährigen Sohn fest. Sie sollen als Waffenhändler tätig gewesen sein und die Schusswaffen für das Enscheder Verbrechen geliefert haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/vierfach-mord-in-enschede-mutmassliche-waffenhaendler-in-haft-277739.html