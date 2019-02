Empfehlung - Verkehr in Enschede wird stark behindert

Enschede Auch die Parkplatzsuche dürfte Probleme mit sich mitbringen. Angefangen wird mit der Oldenzaaler Straße. Hier soll auch die Kanalisation erneuert werden. Ebenfalls noch in diesem Jahr an der Reihe ist unter anderem der Kreiseverkehr an der Haaksberger Straße, über den auch die Zufahrt aus westlicher Richtung zum Parkhaus im Centrum der niederländischen Grenzstadt gehört.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/verkehr-in-enschede-wird-stark-behindert-281889.html