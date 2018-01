Empfehlung - Verfolgungsjagd endet mit Crash auf der Autobahn

gam Deventer. Nach einer Verfolgungsjagd sind mutmaßliche Supermarkteinbrecher am Sonnabend auf der niederländischen A1 zwischen Deventer-Ost und Bathmen als Geisterfahrer frontal in einen Polizeiwagen gerast. Zuvor, gegen 4 Uhr sollen sie in einen Supermarkt in Delden eingedrungen sein. Dabei wurden sie durch die Alarmanlage gestört. Auch ein Einbruch in einen Supermarkt in Borne könnte auf ihr Konto gehen. Die Polizei nahm in Delden ihre Fährte auf. Daraus wurde eine „Wild-West-Verfolgungsjagd, kreuz und quer durch die Region“, wie Polizeisprecherin Chantal Westerhoff mitteilte. Insgesamt acht Streifenwagen waren daran beteiligt. Schließlich kam es zu dem Unfall auf der A1, wo die Einbrecher entgegen der Fahrtrichtung frontal in einen Streifenwagen prallten. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen. Die Verdächtigen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/verfolgungsjagd-endet-mit-crash-auf-der-autobahn-221756.html