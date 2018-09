„Vechtpark“ in Hardenberg hat Vorbildcharakter

Wer die Vechte einmal in besonderer Form erleben möchte, dem sei ein Besuch des „Vechtparks“ in Hardenberg empfohlen: Im Stadtzentrum ist ein Gebiet entstanden, das den Schutz der Natur und die Belange des Tourismus in ein Gleichgewicht bringt.