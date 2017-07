Vechtezompen sind Stars im Coevordener Hafen

An ihre maritimen Traditionen hat die Stadt Coevorden am Wochenende zum 20. Mal mit ihren Historischen Hafentagen erinnert. Zu dem bunten Stadtfest, das am Freitagabend begann, war auch die Vechtezomp „De Mölle“ aus Emlichheim gekommen.