Unbekannte rasen mit Lieferwagen in Juweliergeschäft

Losser In der Nacht zu Donnerstag hat es gegen 3.10 Uhr einen Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Sint Maartenstraat in Losser gegeben. Bei dem Einbruch sind bislang unbekannte Täter mit einem Lieferwagen in das Schaufenster des Geschäfts gefahren. Der Sachschaden an der Front des Gebäudes ist enorm, teilt die niederländische Zeitung „Tubantia“ mit. Mehrere Männer sind nach dem Einbruch mit zwei Rollern weggefahren, der Lieferwagen ist zurückgeblieben, teilt die Polizei Losser auf ihrer Facebook-Seite mit. Ein Roller hat während der Flucht einen Sitz verloren. Der Lieferwagen scheint nach ersten Erkenntnissen aus Amsterdam zu kommen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei fragt: Hat jemand in jüngster Zeit etwas Verdächtiges gesehen? Gibt es Bilder von den Rollern oder einem verdächtigen Auto in der Gegend? Zeugen melden sich unter Telefon 0031 9008844, anonyme Hinweise können unter „Meld Misdaad Anoniem“ 0031 8007000 gegeben werden.