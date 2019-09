Empfehlung - Tourismus ist für Niederlande Fluch und Segen zugleich

Den Haag In den vergangenen Jahren sind die Niederlande als Tourismusziel immer beliebter geworden. Die Zahl der Besucher ist in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent gestiegen und wird noch weiter zunehmen. Mittlerweile ist der Tourismus auch für die Wirtschaft der Niederlande sehr wichtig und sorgte im vergangenen Jahr für 761.000 Arbeitsplätze. Im Tourismus wird genau so viel verdient wie im Baugewerbe und doppelt so viel wie in der Landwirtschaft. Rund 30 Milliarden Euro steuert der Tourismus zur niederländischen Wirtschaft bei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/tourismus-ist-fuer-niederlande-fluch-und-segen-zugleich-319559.html