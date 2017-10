Empfehlung - Theo Schouten gibt Amt des Bürgermeisters in Oldenzaal frei

lf Oldenzaal. Theo Schouten, Bürgermeister der Grafschafter Nachbargemeinde Oldenzaal, gibt zum Ende des Jahres sein Amt frei. Schouten hat die Kommissarin des Königs, Ank Bijleveld, wissen lassen, dass er seine erste Amtszeit von sechs Jahren nicht verlängern möchte. Er wolle sich nun seinem Privatleben widmen. „Kurz nach der Verlängerung werde ich 65 Jahre alt. Ich könnte die zweite Amtsperiode also nicht vollenden, weil ein Bürgermeister mit 70 in Rente geht. Aber ich will nach 40 Jahren im Staatsdienst nun in Rente gehen und mehr Zeit mit der Familie verbringen“, berichtet Schouten der niederländischen Tageszeitung „Tubantia“. Er bot jedoch an, im Amt zu bleiben, bis eine passende Nachfolge gefunden wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/theo-schouten-gibt-amt-des-buergermeisters-in-oldenzaal-frei-211396.html