Empfehlung - Sturm lässt Baum auf Polizeiwagen stürzen – Zwei Verletzte

sb Bad Bentheim/Borne. An der Bornebroeksestraat im niederländischen Borne zwischen Hengelo und Almelo hat der Sturm in der Nacht zu Sonntag zwei Bäume umgeworfen. Einer stürzte auf einen Polizeiwagen. Die beiden Insassen, eine Polizistin und ein Polizist, kamen mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Auto wurde weitgehend zerstört, die Straße blieb für längere Zeit gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/sturm-laesst-baum-auf-polizeiwagen-stuerzen-zwei-verletzte-212771.html