Empfehlung - Startverbot für Luftballons in Hengelo?

Hengelo. Ihr Ratsmitglied Ben van Veen meinte bei der Vorbereitung einer Neufassung der allgemeinen Ortssatzung in der Tageszeitung „De Twentsche Courant“/Tubantia“: „Ballons gehören zu jedem Fest, aber sie sind schlecht für die Umwelt, für Tiere und die allgemeine Sicherheit. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir so wenig Ballons wie möglich in die Natur entlassen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/startverbot-fuer-luftballons-in-hengelo-221891.html