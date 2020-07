Sonderausstellung in Galerie „de Deel“ in Lonneker

Lonneker Die Galerie „de Deel“ bietet mit einer Sonderausstellung eine breite Palette zeitgenössischer Kunst von etablierten Künstlern und aufstrebenden Talenten aus verschiedenen Disziplinen an. „Ziel ist es, die Besucher zu überraschen, indem Kunst mit unterschiedlichem Charakter in einem attraktiven, natürlichen und authentischen Ambiente angeboten wird“, heißt es von den Betreibern.

In dieser Saison stehen Werke von Belinda Doktor, Hans Pope, Theo Zwankhuizen, Elise, Meray Barsouma, Barsoum Barsouma, Thea Sjoerdsma und Marek Hardens auf dem Programm. „Jeder dieser Künstler hat einen einzigartigen und erkennbaren Stil. Manche Werke berühren einem mit ihrer Schönheit. Andere entführen in eine Welt, in der es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Es gibt Werke, die es einem fast unmöglich machen, nicht glücklich zu sein, und ein Teil fordert die Besucher auf, die Bedeutung der Arbeit selbst zu entschlüsseln und gleichzeitig zu lernen, sich selbst zu entdecken“, so die Organisatoren.

Die Galerie ist freitags, samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Zu finden ist sie am Overmaatweg 45 in Lonneker, auf der Rückseite des „Theehuis Sprakel in het Bos“.