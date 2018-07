Empfehlung - So viele Niederländer sind übergewichtig wie noch nie zuvor

Den Haag Das Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, deutsch in etwa „Zentrales Statistikamt“) erfasst seit 1981 jährlich das Gewicht und die Größe der Niederländer mithilfe eines Fragebogens. Die neuesten Zahlen haben ergeben, dass rund 100.000 Niederländer so übergewichtig sind, dass es für sie ein gesundheitliches Problem darstellt. Dabei kam diese schwere Form von Adipositas vor 40 Jahren noch kaum in den Niederlanden vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/so-viele-niederlaender-sind-uebergewichtig-wie-noch-nie-zuvor-243633.html