Empfehlung - Siebenjähriges Kind tot in Teich in Overdinkel entdeckt

Overdinkel An der Dr. Ariënsstraat in Overdinkel, gleich hinter der Grenze bei Gronau, ist am Dienstag ein siebenjähriges Kind offenbar ertrunken. Rettungskräfte waren am Abend dorthin ausgerückt, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Das Kind wurde tot bei einem Teich gefunden, bestätigte die Polizei am späten Abend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/siebenjaehriges-kind-tot-in-teich-in-overdinkel-entdeckt-304222.html