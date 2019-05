Seltener Mönchsgeier kreist über Hellendoorn

Vogelfreunde hatten am Sonnabend Grund zu feiern: In Hellendoorn wurde der seltene Mönchsgeier am Kathuizenweg gesichtet. Wie die niederländische Nachrichtenagentur News United mitteilte, zog das Auftauchen des seltenen Vogels viele Besucher an.