Sechs Wohnungen in Hengelo durch Brand unbewohnbar

Hengelo Ein Wohnkomplex an der Theresiastraat in Hengelo ist durch einen großen Brand unbewohnbar. Das Feuer brach kurz nach Mitternacht in einer Etagenwohnung aus. Nachbarn berichteten der niederländischen Tageszeitung „Tubantia“ sie hätten vorher einen lauten Knall gehört. Bis die Feuerwehr eintraf, standen die Bewohner auf ihren Balkonen. „Die Einsatzkräfte haben gute Arbeit geleistet. Die Menschen wurden so schnell wie möglich von ihren Balkonen geholt“, wird der Pressesprecher der Feuerwehr, Erik Meijerink, in der „Tubantia“ zitiert. Drei Bewohner wurden von Rettungskräften kontrolliert, da sie Rauch eingeatmet hatten, zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohner des Komplexes wurden zunächst in einem Indoor-Spielplatz an der Paulinastraat untergebracht. Die meisten der zehn Bewohner der sechs Wohnungen schliefen im Hotel oder bei Angehörigen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/sechs-wohnungen-in-hengelo-durch-brand-unbewohnbar-266033.html