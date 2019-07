Empfehlung - Schwimmbad „Dorper Esch“ ist Großbaustelle

Denekamp Das Schwimmbad „Dorper Esch“ am Molendijk in Denekamp ist eine einzige Großbaustelle. Inzwischen wurde auch das veraltete Sportbecken geschlossen. Es soll in diesen Tagen abgerissen werden. An der Stelle des bereits vor rund einem Jahr geschlossenen Freizeitbades entsteht ein modernes neues Sportbecken in der Größe von 25 mal 16,4 Metern. Mit insgesamt 8,2 Millionen Euro ist der Neubau des „Dorper Esch“ das bisher teuerste Projekt in der Gemeinde Dinkelland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/schwimmbad-dorper-esch-ist-grossbaustelle-307462.html