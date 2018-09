Empfehlung - Schwerer Verkehrsunfall in Manderveen nahe Getelo

Manderveen Niederländische Rettungskräfte sind am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Manderveensweg in Manderveen, nahe Getelo, ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr mit seinem Auto in einen Graben, überschlug sich, prallte gegen einen Baum und kam auf der Straße zum Stillstand. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Motorblock löste. Die Einsatzkräfte brachten den Mann mit schweren Verletztungen in ein Krankenhaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/schwerer-verkehrsunfall-in-manderveen-nahe-getelo-249847.html