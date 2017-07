Empfehlung - Schwarze Rauchwolken über Abrissbetrieb in Enschede

gn Enschede. Dicke schwarze Rauchwolken kündeten am Morgen von einem Großbrand im Gewerbegebiet am Binnenhafen in Enschede. Dort stand ein Abrissbetrieb in Flammen. 40 Mitglieder der Enscheder Feuerwehr nahmen nach dem ersten Alarm gegen 4.45 Uhr mit vier Löschfahrzeugen den Kampf gegen die Flammen auf. Gegen 6.30 Uhr hatten sie das Feuer unter Kontrolle, so dass sich die Wehr auf Nachlöscharbeiten beschränken konnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/schwarze-rauchwolken-ueber-abrissbetrieb-in-enschede-201750.html