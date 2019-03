Schüsse in Utrecht: Bundespolizei intensiviert Grenzschutz

Bad Bentheim/De Lutte In Utrecht hat ein Mann um sich geschossen. Dabei sind laut Deutscher Presseagentur drei Menschen getötet und neun verletzt worden. Der Täter ist auf der Flucht. Die Bundespolizei Bad Bentheim hat daraufhin ihren Einsatz verstärkt. „Wir haben unseren Grenzschutz intensiviert. Sowohl sichtbar als auch unsichtbar stehen Beamte an den Grenzpunkten“, teilt Ralf Löning, Pressesprecher der Bundespolizei auf GN-Anfrage mit. Es stehen beispielsweise mehrere Einsatzfahrzeuge an der Autobahn 30. Konkrete Maßnahmen wollte Löning aus „einsatztechnischen Gründen“ jedoch nicht nennen. Die Bundespolizisten seien in „robuster Schutzkleidung“ unterwegs. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. lf