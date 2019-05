Schüler aus Bardel und Almelo sprechen über Europa

Was bedeutet Europa für mich? Diese Frage stellten sich sieben Schüler aus den Niederlanden und der Grafschaft im GN-Gespräch anlässlich der in diesen Tagen stattfindenden Europawahl. Neben vorteilhaften EU-Regelungen sprachen sie auch Nachteile an.