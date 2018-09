Empfehlung - Schmuggler mit 300 Kilo illegalen Feuerwerkskörpern erwischt

Oldenzaal Dieser Fund ist ein echter Knaller: Die Koninklijke Marechaussee und die Polizei haben am Dienstagabend in einem Fahrzeug etwa 300 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper entdeckt. Bei einer Kontrolle an der Enschedesestraat in Oldenzaal fanden sie die 32 Pakete mit Böllern. Die niederländische Gendarmerie forderte Unterstützung von der Polizei an. Die Beamten verhafteten daraufhin einen 55-jährigen und einen 36-jährigen Polen. Die Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt und sollen von der Polizei vernichtet werden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/schmuggler-mit-300-kilo-illegalen-feuerwerkskoerpern-erwischt-249102.html