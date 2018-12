Empfehlung - Scheune brennt an Silvester bei Lattrop nieder

Breklenkamp Unruhig beginnt der Silvesterabend für die Feuerwehren im Grenzgebiet. Im niederländischen Breklenkamp, das zu Lattrop gehört, sind die Einsatzkräfte zu einer brennenden Scheune gerufen worden. Der Dachstuhl des etwa 20 mal 10 Meter großen landwirtschaftlichen Gebäudes stand bereits lichterloh in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Mehrere niederländische Feuerwehren kämpften am Abend gegen die Flammen an. Ob Menschen und Tiere zu Schaden gekommen sind, war zunächst nicht bekannt. Warum das Feuer ausbrach, ist ebenfalls noch unklar. Der Brandort im Spiekerweg befindet sich zwischen Lage und Tilligte.(...)