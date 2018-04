Empfehlung - Säge- und Mahlwerk Singraven bald wieder in Schuss

Denekamp. Auf und ab. Das kleine Mühlenhaus auf dem Landgut Singraven im niederländischen Denekamp bebt. Oben im Sägewerk der historischen Wassermühle fallen die Sägespäne zu Boden. Immer im gleichen Takt fräst sich die Säge ihren Weg durch das dicke Eichenholz. Auf und ab. Alfons „Fons“ Assen und Wim Kamphuis werfen einen prüfenden Blick auf den dicken Holzstamm. Sitzt er noch fest in der Säge? Dann stoppt Wim Kamphuis mit einem kräftigen Ruck am Hebel die mit Wasserkraft angetriebene Säge. Langsam hört das Mühlenhaus auf zu beben. Mit geübten Handgriffen sichern er und Assen den Eichenstamm erneut und zurren die Ketten klirrend wieder fest. Die Niederländer sind ein eingespieltes Team und verlieren kaum Worte bei der Bedienung der historischen Säge. Nur ein kurzer, prüfender Blick, dann zieht Kamphuis wieder am Hebel und die Säge setzt sich in Bewegung, bis sie ihren Takt gefunden hat und das Haus wieder bebt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/saege-und-mahlwerk-singraven-bald-wieder-in-schuss-230118.html