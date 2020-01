Empfehlung - Rotterdam will keine Silvester-Knallerei mehr

Rotterdam/Den Haag Noch nie wurde in den Niederlanden so viel Feuerwerk in die Luft gejagt wie beim zurückliegenden Jahreswechsel. Mit 77 Millionen Euro wurde ein neuer Verkaufsrekord aufgestellt. Dazu kommen noch viele Millionen, die im benachbarten Ausland wie Deutschland und Belgien für Feuerwerk ausgegeben wurden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/rotterdam-will-keine-silvester-knallerei-mehr-340034.html