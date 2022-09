Raubüberfall im Albert Heijn: Kunde mit Messer erstochen

Zwei Angestellte des Supermarktes Albert Heijn sind am Freitagabend von einem 44-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen worden. Der Vorfall ereignete in der Straße Johanna van Burenlaan in Oldenzaal, berichtet die niederländische Polizei.

© News United Die Polizei nahm den Täter fest. Foto: News United

Die Beamten erhielten gegen 21.35 Uhr die Meldung eines Raubüberfalls. Am Tatort stellte sich heraus, dass zwei Mitarbeiter von einem maskierten Mann mit einem Messer überfallen worden waren. Ein 21-jähriger Kunde versuchte einzugreifen, indem er mit einem Einkaufswagen in den Täter fuhr, wurde dabei aber erstochen, berichtet die niederländische Tageszeitung Tubantia. Es ist noch unklar, wie schwer seine Verletzungen sind.

Nach der Messerstecherei flüchtete der Täter, gefolgt von mehreren Umstehenden. Die Beamten waren schnell zur Stelle und als der 44-jährige Verdächtige aus Deventer festgenommen wurde, schoss die Polizei. Der Verdächtige wurde nicht getroffen, ist aber von einem Krankenwagen abgeholt und im Krankenhaus untersucht worden, da er „außer Atem“ zu sein schien, teilt die Polizei mit. Noch Freitagnacht wurde er in den Polizeizellenkomplex in Borne verlegt.