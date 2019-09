Raubüberfall auf Café in Enschede: Täter bislang flüchtig

Vermutlich mit zwei Waffen haben zwei Männer am Sonntagabend ein Café in der Enscheder Innenstadt an der Gronausestraat gegen 21.45 Uhr überfallen. Die beiden Täter sind bislang noch nicht gefasst. Die Polizei bittet um Hinweise.