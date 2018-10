Empfehlung - Radladerschaufel knallt gegen Auto: Fahrerin unverletzt

Hengelo Großes Glück hatte eine junge Frau am Mittwochmittag in Hengelo. Sie sah aus ihrem Wagen, wie eine Schaufel eines Radladers ihre Windschutzscheibe durchschlug. Sie kam mit dem Schrecken davon. Sie hatte gerade die Straße Buigerij in Hengelo befahren, als auf einmal die Schaufel des Radladers in die entgegengesetzte Richtung gelenkt wurde. Sowohl die junge Frau als auch der Fahrer des Radlers bremsten sofort ab. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass die Schaufel die Windschutzscheibe durchschlug. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/radladerschaufel-knallt-gegen-auto-fahrerin-unverletzt-260117.html