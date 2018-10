Empfehlung - Probealarm: Ikea Hengelo schnell geräumt

Hengelo Über Lautsprecherdurchsagen sind am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr etwa 350 Besucher des Ikea in Hengelo gebeten worden, das Geschäft zügig zu verlassen. Was den Kunden zu diesem Zeitpunkt verschwiegen wurde, war, dass es sich bei der Evakuierung lediglich um eine Übung gehandelt hat. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/probealarm-ikea-hengelo-schnell-geraeumt-261093.html