Enschede Gegen 23 Uhr am Freitag waren bei der Polizei Meldungen eingegangen, wonach es Belästigungen durch Jugendliche an der Kalanderstraat geben soll. Mehrere Beamten rückten an und kontrollierten die anwesenden Jugendlichen. Am Ende der Kontrolle kam ein Roller ohne Licht aus Richtung De Heurne angefahren. Ein Polizist wollte sie per Handzeichen stoppen, doch der Roller führ mit hoher Geschwindigkeit weiter über die Kreuzung in Richtung Kalanderstraat. Eine Polizistin, die dort stand, wollte die beiden ebenfalls mit einem Handzeichen anhalten, doch der Rollerfahrer machte keine Anstalten zu bremsen und fuhr direkt auf die Beamtin zu. Sie versuchte, sich mit einem Sprung zur Seite zu retten, doch der Roller traf ihr Bein und verletzte sie dort. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/polizistin-in-enschede-von-roller-angefahren-318695.html