Polizei sperrt Bentheimer Straat in De Lutte

hi/gamDe Lutte. Die niederländische Polizei hat am Mittag die Bentheimer Straat in de Lutte weiträumig abgesperrt. Vor Ort setzten die Beamten einen Spürhund ein. Hintergrund des Einsatzes ist nach Auskunft der Polizei Dinkelland eine Bedrohung gegen eine 52-jährige Autofahrerin. Sie war am Mittag auf der Bentheimer Straat unterwegs und kam aus Richtung Gildehaus. Die Frau wurde plötzlich von einem dunklen Wagen von der Straße abgedrängt. Beide Autos kamen zum Stillstand. Aus dem dunklen Wagen stieg nach Auskunft der Polizei mindestens eine Person aus, die die 52-Jährige bedrohte. Anschließend fuhr der Wagen in Richtung Autobahn davon. Bei dem dunklen Wagen könnte es sich der Polizei zufolge um einen Audi A4 handeln. Zwei bis drei Personen sollen in dem Wagen gesessen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Personen geben können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/polizei-sperrt-bentheimer-straat-in-de-lutte-202089.html