Polizei hebt Hanfplantage in Denekamp aus

Denekamp. Mitten in Denekamp hat die niederländische Polizei am Montagmorgen eine professionelle Hanfplantage entdeckt. Sie befand sich in einem Gebäude an der Straße Eurowerft, teilte die Politie Dinkelland mit.

Dort wuchsen in einer professionellen Aufzuchtanlage mehr als 1700 Hanfpflanzen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Hanfpflanzen sowie die technischen Anlagen beschlagnahmt und vernichtet. Der Bürgermeister der Gemeinde Dinkelland wird das Gebäude auf Grundlage von Artikel 13b des Opiumgesetzes schließen.