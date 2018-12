Empfehlung - Polizei gibt bei Festnahme in Hengelo Warnschüsse ab

Hengelo Wie es in einem Pressebericht hieß, war der Mann möglicherweise bewaffnet. Er wurde überwältigt. Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe des Polizeibüros in Hengelo. Menschen wurden nicht verletzt. Nähere Angaben zur Identität des Mannes und zu den Hintergründen des Zwischenfalls lagen gestern noch nicht vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/polizei-gibt-bei-festnahme-in-hengelo-warnschuesse-ab-271217.html