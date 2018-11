Polizei findet vermisste 12-Jährige in Nordhorn

Denekamp/Nordhorn Die zwölfjährige Denise aus Denekamp ist gefunden. Das teilte die Polizei Nordhorn den GN am späten Donnerstagabend mit. Sie trafen das junge Mädchen etwas unterkühlt aber munter in der Fußgängerzone an. Daraufhin wurden die Eltern kontaktiert, um die Zwölfjährige abzuholen.

Zuvor hatten mehrere Einheiten das deutsch-niederländische Grenzgebiet zwischen Denekamp und Nordhorn abgesucht. „Weil es jetzt dunkel wird, suchen wir verstärkt nach dem Mädchen“, wurde der Polizist Bas Kuiphuis in der niederländischen Tageszeitung „Tubantia“ zitiert.

Das 12-jährige Mädchen aus Denekamp war am Donnerstagmorgen verschwunden. Die Polizei hatte auch über die sozialen Netzwerke informiert, dass sie nach dem Mädchen suchen.