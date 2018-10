Pegida und Gegner demonstrieren in Enschede

Etwa 30 Pegida-Anhänger haben am Montag in der Nähe der Moschee an der Emmastraat in Enschede demonstriert. In unmittelbarer Nähe zu den Pegida-Mitgliedern versammelten sich einige dutzend Gegendemonstranten. Beide Demonstrationen verliefen friedlich.