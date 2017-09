Otter zurück in der Dinkel

gn Denekamp. Ins Grenzgebiet zwischen Münsterland, Grafschaft Bentheim und Twente zurückgekehrt ist offenbar der Otter. Er wurde mehrfach in grenzüberschreitenden Wasserläufen gesichtet – zuletzt am 10. August in der Dinkel bei Denekamp und am selben Tage in der Snoeijinksbeek nördlich von Losser. Auch in der Berkel, einem ebenfalls in Nordrhein-Westfalen entspringenden Nebenfluss der Ijssel, ist er bereits aufgetaucht.

Naturfreunde gehen davon aus, dass sich deutsche und niederländische Otter in Dinkel und Berkel vereinen und fortpflanzen. Im Nachbarland wurde der 1988 dort ausgestorbene Otter zuletzt an mehreren Stellen wieder ausgesetzt.