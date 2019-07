Ost-Niederlande haben neue praktischere Rettungswagen

Die Rettungswagen von Ambulance Oost sind derart funktionell ausgestattet, dass in verschiedenen europäischen Ländern bereits Interesse für das außergewöhnliche Konzept besteht. Produziert werden die Fahrzeuge bei der Bonner C. Miesen GmbH & Co. KG.