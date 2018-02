Offene Türen an der Uni Twente

gn Enschede. An den Tagen der offenen Tür an der Uni in Enschede gibt es außerdem Impulse für die persönliche Zukunftsplanung der Abiturienten und Antworten auf konkrete Fragen zum Studium und Leben in den Niederlanden. Bereits am Donnerstag, 15. März, besteht die Möglichkeit, sich über die 37 Masterstudiengänge zu informieren.

Wenige Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt, gilt es, an den Tagen der offenen Tür den größten Universitätscampus der Niederlande mit all seinen Studien- und Freizeitangeboten zu entdecken. Er wird von knapp über 10000 Studenten aus aller Welt bevölkert. Umgangs- und Arbeitssprache ist entsprechend Englisch. Nahezu alle Studiengänge werden in englischer Sprache angeboten. Die UT ist aus weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens schnell zu erreichen. Sie bietet jedoch komplett andere Möglichkeiten als deutsche Universitäten. Auf utwente.nl/go/tdot finden sich sowohl für Bachelor- als auch für Masterinteressierte weitere Infos zu den Tagen der offenen Tür. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich und kann ebenfalls online erfolgen.