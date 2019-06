Empfehlung - Niederländisches Matjesfass geht für 750 Euro nach Neuenhaus

An den ersten Matjes der diesjährigen Saison wird sich Gerrit Vrielink, Geschäftsführer der Neuenhauser Keksfabrik „Borggreve“, wohl noch lange erinnern. Denn nachdem der Fisch erst in einem Fässchen per Drohne in das Hotel Bloemenbeek in De Lutte geliefert worden war, gelang es Vrielink am Donnerstag, ihn bei der grenzüberschreitenden Matjesparty für 750 Euro zu ersteigern. Übergeben wurde ihm der Gewinn vom ehemaligen Losser Bürgermeister Michael Sijbom.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/niederlaendisches-matjesfass-geht-fuer-750-euro-nach-neuenhaus-303376.html