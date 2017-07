Empfehlung - Niederländische Polizei eröffnet Jagd auf „Audi-Bande“

Utrecht/Amsterdam. Seit Jahren sprengt eine Bande aus dem Raum Utrecht/Amsterdam Geldautomaten in Deutschland und in den Niederlanden. Auch in der Grafschaft waren die Kriminellen aus dem Nachbarland bereits mehrfach aktiv. Die niederländische Polizei hat eine Gruppe von etwa 300 Männern im Auge, die für einen Großteil der Straftaten verantwortlich sein soll, wobei es sich nicht nur um die Sprengung von Geldautomaten handelt, sondern auch um nächtliche Blitzeinbrüche. Bisher haben die Ermittlungsbehörden aber relativ wenig gegen die Bande ausrichten können, die vornehmlich mit gestohlenen schnellen Audis zu den „Einsatzsorten“ fährt. Die erneute Sprengung eines Geldautomaten am Dienstag in Wesel hat jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/niederlaendische-polizei-eroeffnet-jagd-auf-audi-bande-201763.html