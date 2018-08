Niederländische Nachbarn freuen sich auf „Fiets-4-daagse“

Bereits am Dienstag, 21. August, kann unterwegs der Milchviehbetrieb Tenniglo in Agelo besichtigt werden. Außerdem geht es zum Forellenteich in Reutum. Auf dem Nicolaasplein gibt es zudem an diesem Tag den Perkesmarkt und das Kunstfestival „RADJETOE“.