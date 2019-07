Empfehlung - Niederländische Hightech-Firmen suchen deutsche Partner

EnschedE/Varsseveld Viele verbinden die Region Twente mit der Stadt Enschede, die mit ihrem großen Markt, aber auch mit vielen Geschäften zum Einkaufen lockt. Doch dass sich in den östlichen Niederlanden auch viele Hightech-Unternehmen angesiedelt haben, ist vielen gar nicht so bekannt. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Oost NL möchte diesen Aspekt nun in den Fokus rücken und wirbt dabei auch für mehr Zusammenarbeit über die Staatsgrenze hinweg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/niederlaendische-hightech-firmen-suchen-deutsche-partner-308659.html