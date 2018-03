Empfehlung - Niederländer wollen Wasserqualität der Ems verbessern

Den Haag. Die Niederlande investieren in den kommenden vier Jahren 16 Millionen Euro in eine bessere Wasserqualität in der Emsmündung. Der Betrag gehört zu geplanten Zusatzinvestitionen in den Naturschutz, teilten die Ministerien für Umwelt sowie Infrastruktur und Wasserbau am Mittwoch mit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/niederlaender-wollen-wasserqualitaet-der-ems-verbessern-228156.html