Neuer Streifenwagen bei Verfolgungsjagd schwer beschädigt

Ein brandneuer Streifenwagen der niederländischen Polizei ist am Mittwoch bei einer Verfolgungsjagd in Kloosterhaar in einen Unfall verwickelt worden. Wie niederländische Medien berichten, konnte der Flüchtige so entkommen.