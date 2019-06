Neue Brücke in Enschede: Bahnstrecke bis Glanerbrug gesperrt

In der Nacht zu Sonnabend wurde am Euregioweg in Enschede eine neue Brücke für Radfahrer errichtet. Aufgrund der Arbeiten ist kein Zugverkehr zwischen Enschede und Glanerbrug möglich. Der Euregioweg ist auch für den weiteren Verkehr bis Sonntag gesperrt.