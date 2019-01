Empfehlung - Nachbargemeinde Noord Deurningen will energieneutral sein

Noord Deurningen Auf dem Weg zu einer energieneutralen Gemeinde will Noord Deurningen auch Nordhorner Landwirte und Betriebe mit ins Boot holen. Das teilte der Vorsitzende der Stiftung Duurzaam Noord Deurningen, Willy Bruns, während einer Informationsveranstaltung im Kulturhus „de Mare“ mit. Bruns will in Kürze gemeinsam mit Projektleiter Jeroen Hulsbeek mit potenziellen Kandidaten diesseits der Grenze sprechen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/nachbargemeinde-noord-deurningen-will-energieneutral-sein-278270.html