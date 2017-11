Empfehlung - Nach tödlichem Sexting: Vermisste wieder aufgetaucht

Enschede. Ein 15-jähriges Mädchen, das im Februar in Enschede an der Verbreitung von Nacktfotos (Sexting) in den sozialen Medien beteiligt war und am 13. Oktober als vermisst gemeldet wurde, ist wieder aufgetaucht. Das berichtet die niederländische „Tubantia“. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Anzeichen für ein Verbrechen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/nach-toedlichem-sexting-vermisste-wieder-aufgetaucht-213363.html